Jornada "Mente en Positivo" del programa Zulia Saludable se activa en San Francisco

La jornada convocada por la Gobernación del Zulia se realizó exitosamente, llevando información importante sobre la salud mental, además de vacunación y atención médica gracias al trabajo articulado con la gestión de salud del alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández.

Foto: Cortesía

“Como el Zulia es un estado saludable y prevenir es la clave la Gobernacion del Zulia y la Alcaldía de San Francisco a través del Instituto Público Municipal de la Salud, siguen brindando bienestar, abordando también la salud mental", así lo expresó el Dr. Juan Carlos Rangel, presidente de Imsasur, destacando que se ofrecieron consultas con atención médica gratuita y de calidad, vacunación para niños y adultos y charlas con profesionales de la psicología.

Este tipo de evento, en tiempos donde el bienestar emocional es tan importante como el físico, ofrece un enfoque de salud integral que incluye la mente, el cuerpo y el entorno social. "Desde la Gobernación del Zulia seguiremos llevando estas iniciativas a cada rincón del estado”, afirmó la máxima autoridad de Secretaría de Salud, Dr. Diego Muñoz.

El gobernador Manuel Rosales Guerrero sigue fortaleciendo las jornadas del Plan Zulia Saludable con el lema «Prevenir es la Clave», para llevar la medicina preventiva a todos los rincones del estado. Para la gestión del alcalde Gustavo Fernández, la salud es prioridad, por lo que continuará articulando esfuerzos para el bienestar de todas las comunidades sanfranciscanas.

Fotos: Cortesía

Lee también: Alcaldía de San Francisco habilitó dos puntos permanentes de vacunación contra la fiebre amarilla

Noticia al Día/Nota de prensa