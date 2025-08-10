Domingo 10 de agosto de 2025
Al Dia

José Altuve llegó a los 250 jonrones de por vida en las Grandes Ligas

El camarero de los Astros es el segundo criollo en establecer marca de 250 jonrones +250 bases robadas

Por Daniel García

José Altuve llegó a los 250 jonrones de por vida en las Grandes Ligas
Foto: MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Altuve continúa dejando huella en la historia de las Grandes Ligas, y este domingo, durante el encuentro entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, el camarero criollo conectó su cuadrangular número 21 de temporada que significó el 250 de por vida en el mejor beisbol del mundo.

El batazo histórico del maracayero se produjo en el primer episodio ante el lanzador Max Fried. La pelota salió disparada a 108.6 mph y recorrió 394 pies por el jardín izquierdo, abriendo la pizarra para los Astros.

Además, con este jonrón, Altuve se une a un selecto grupo de jugadores con al menos 250 jonrones y 250 bases robadas, convirtiéndose en el pelotero número 25 en lograr esta hazaña. Además, es el segundo venezolano en alcanzar dicha marca, junto a Bob Abreu.

A sus 35 años, "Astroboy" continúa exhibiendo poder, precisión y liderazgo en el diamante. Ante los Yankees, ha sido una pesadilla recurrente: ya suma 15 cuadrangulares frente a la novena neoyorquina, consolidando su reputación como uno de sus más temidos verdugos.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El arte que transforma a Maracaibo: Inauguran

El arte que transforma a Maracaibo: Inauguran "Los 18 en Comunitario" en la Av. Milagro Norte mostrando un museo a cielo abierto

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema

Karol G apuesta por lo acústico y presenta nueva versión del tema "Se puso linda”

Camavinga sufre una nueva lesión y se perderá el inicio de temporada en LaLiga

Camavinga sufre una nueva lesión y se perderá el inicio de temporada en LaLiga

Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

Jesús Luzardo eleva a 11 sus victorias en la temporada

Antonio Banderas celebra sus 65 años

Antonio Banderas celebra sus 65 años "Cada arruga en mi cara es una historia, una lección"

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Al menos un muerto y seis heridos por terremoto que sacude el noroeste de Turquía

El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, declaró a la prensa local que un hombre cuya identidad no ha sido aún determinada perdió la vida al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.
Internacionales

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

El mandatario también propuso que Estados Unidos y Venezuela colaboren en la lucha contra el narcotráfico, pero bajo un enfoque multinacional que respete la soberanía de cada país
Sucesos

Muere mujer tras choque de moto contra un poste en Lagunillas: Su acompañante resultó herido

Al parecer, el motorizado identificado como Jhonatan Martínez, de 29 años de edad, chocó contra un poste del alumbrado publico mientras se desplazaba en compañía de una dama de, aproximadamente, 33 años, quien no portaba documentos de identidad al momento del hecho.

Internacionales

Trump propone que las personas sin hogar sean reubicadas fuera de Washington

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025