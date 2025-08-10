José Altuve llegó a los 250 jonrones de por vida en las Grandes Ligas

José Altuve continúa dejando huella en la historia de las Grandes Ligas, y este domingo, durante el encuentro entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, el camarero criollo conectó su cuadrangular número 21 de temporada que significó el 250 de por vida en el mejor beisbol del mundo.

El batazo histórico del maracayero se produjo en el primer episodio ante el lanzador Max Fried. La pelota salió disparada a 108.6 mph y recorrió 394 pies por el jardín izquierdo, abriendo la pizarra para los Astros.

Además, con este jonrón, Altuve se une a un selecto grupo de jugadores con al menos 250 jonrones y 250 bases robadas, convirtiéndose en el pelotero número 25 en lograr esta hazaña. Además, es el segundo venezolano en alcanzar dicha marca, junto a Bob Abreu.

A sus 35 años, "Astroboy" continúa exhibiendo poder, precisión y liderazgo en el diamante. Ante los Yankees, ha sido una pesadilla recurrente: ya suma 15 cuadrangulares frente a la novena neoyorquina, consolidando su reputación como uno de sus más temidos verdugos.