José Andrés Padrón siempre soñó con animar el Miss Venezuela

El animador José Andrés Padrón habla de su carrera como presentador de televisión, su trayectoria y cómo logró alcanzar su gran sueño que era animar el Miss Venezuela.

En entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda Padrón admitió que está viviendo su sueño después de un camino lleno de esfuerzo.

"La fe es lo más importante que puede tener el ser humano, creer en Dios, y creer en mis capacidades, pero sobre todo mi preparación ha sido la que me ha llevado al lugar donde estoy y la verdad es que no fue fácil, no fue un camino sencillo", expresó.

Padrón logró graduarse de periodista en tan solo tres años en la Universidad del Zulia y posteriormente intentó audicionar para Somos Tú y Yo, aunque fue rechazado. En 2015 ganó el reality show Generación S como cantante y luego incursionó como presentador en El show está en la calle.

El sueño de José Andrés de animar el Miss Venezuela se remonta a su niñez.

"Yo empecé soñándolo con mi hermanita (…) yo jugaba a animar el Miss Venezuela con Marianna en la sala de mi casa’", contó.

Su hermana se quitó la vida a los 13 años y Padrón expresó que su partida le enseñó a darle más valor a todo. "Dios te da todas las herramientas, Dios no te va a poner una prueba que tú no puedas superar y más allá de superarlo, uno aprende a vivir con eso. En cada edición del Miss Venezuela, incluso antes de salir, no hay manera de que yo no la recuerde a ella. Es inevitable", dijo.

A pesar de que desde el 2018 ha estado presente como coanimador del Miss Venezuela, este año finalmente se estrena como animador oficial del certamen; por lo que destacó la importancia de tener un estilo propio y marcar la diferencia siendo auténtico.

"Yo quiero asumir esta responsabilidad muy distinta. Porque muchas personas están esperando a Gilberto, muchas personas están esperando a Daniel, muchas personas esperábamos a Maite, pero hay una nueva generación que nos estamos encargando de llevar un propio nombre (…) yo no quiero parecerme a Gilberto, yo no quiero parecerme a Daniel, yo quiero ser José Andrés Padrón", comentó.

Noticia al Día/Información de Unión Radio