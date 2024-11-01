José Bermúdez entrega cocina remodelada a trabajadores del Concejo Municipal de Maracaibo

Los trabajadores del Concejo Municipal de Maracaibo cuentan con una cocina remodelada y al servicio de todo su personal, informó el presidente de este ente legislador, José Bermúdez.

La remodelación del espacio físico en el que se elaboran los almuerzos del personal diariamente, forma parte de las continuas mejoras por recuperar la infraestructura de las áreas del poder legislativo municipal, iniciadas en 2023.

La entrega se llevó a cabo este jueves 31 de octubre, marcando un hito significativo en el compromiso del Concejo con el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores. Durante la entrega, Bermúdez destacó la importancia de proporcionar instalaciones adecuadas que garanticen una alimentación saludable y oportuna para todo el personal que labora en esta institución.

“Estamos entregando el nuevo espacio de la cocina del Concejo Municipal de Maracaibo. Desde año pasado que asumí la presidencia, solamente he tenido una tarea que es dignificar nuevamente a cada uno de los trabajadores, con diferentes beneficios como transporte, HCM, bono de ingresos propios. Hoy se entrega la concina totalmente remodelada, donde salen más de 100 almuerzos diarios para toda nuestra fuerza laboral”.

Añadió además que con esta remodelación del espacio de la cocina se asegura que tengan todas las facilidades necesarias no solo al recibir su alimentación, sino cuando ejercen sus funciones y poder optimizar cada espacio de este poder municipal que está al servicio de la gente. “Se trata de llevar luz a la casa, para seguir mejorando hacia toda la ciudad”, apuntó Bermúdez.

Los trabajadores recibieron con entusiasmo esta iniciativa, la cual se espera mejore significativamente la calidad y rapidez del servicio de almuerzo, beneficiando a todos los empleados del Concejo Municipal.

Esta acción se enmarca dentro de una serie de mejoras y actualizaciones que la administración del Concejo Municipal está implementando, con el objetivo de crear un entorno laboral más eficiente y cómodo para todos.

Este acto destaca la recuperación del piso 7 del Concejo Municipal, así como las oficinas de los concejales ubicadas en la planta baja del edificio municipal.

Prensa Concejo Municipal de Maracaibo