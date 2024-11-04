José Bermúdez: “Que esta Navidad avive la esperanza y el futuro de nuestra ciudad”

El presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez, estuvo presente en el tradicional Encendido de la Navidad 2024, un evento que busca avivar la llama de la esperanza en los corazones de los marabinos. Este acto marca el inicio de las festividades navideñas en la ciudad, llenando de alegría y espíritu festivo a todos los presentes.

"Que este tradicional Encendido de la Navidad 2024 en Maracaibo avive la llama de la esperanza en nuestros corazones", expresó Bermúdez durante su intervención. "Desde que el cambio llegó en UNIDAD en el 2021 con el alcalde de Maracaibo, Ramírez Colina, y el gobernador del estado, Manuel Rosales Guerrero, hemos devuelto la alegría a la ciudad y esta es una muestra de ello", enfatizó Bermúdez.

Igualmente, destacó que este inicio de las festividades navideñas es un recordatorio de los logros alcanzados en los últimos tres años y de la importancia de seguir trabajando por una Maracaibo próspera y con futuro. “Tenemos que seguir luchando por una Maracaibo próspera y de futuro", añadió.

El evento contó con la participación de diversas autoridades locales y fue recibido con entusiasmo por la comunidad, que se congregó para disfrutar del encendido de las luces navideñas y celebrar el espíritu de la nueva temporada decembrina.

Prensa Concejo Municipal de Maracaibo