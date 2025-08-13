José Gregorio Hernández en su faceta como pianista: Conoce quien fue su profesor

Un intenso y valioso ensayo de Rafael Ángel Terán Barroeta, titulado "El Ucevista José Gregorio Hernández", ha revelado una faceta poco conocida del santo venezolano: era un talentoso pianista. Su maestro fue Jesús María Suárez.

Esta revelación es confirmada por el Dr. Santos Aníbal Dominici, quien, en una elegía en 1944 con motivo del 25 aniversario de la muerte de Hernández, compartió recuerdos de su época de estudiantes. Dominici describe a su amigo como un hombre jovial y afable, que disfrutaba de la tertulia, la música y el baile. Tocaba el piano con gran sentimiento y gusto, y sus piezas favoritas eran las composiciones de Louis Moreau Gottschalk. En su dormitorio, incluso tenía un armonio donde cantaba salmos al Señor.

Dominici concluye que Hernández era un "aristócrata" no solo por su linaje, sino por sus gustos y hábitos refinados.

Ernesto Hernández Briceño, en su libro "Nuestro Tío José Gregorio", añade que Hernández solía almorzar los domingos con la familia Dominici y, después, tocaba el piano a cuatro manos con una de las hijas. Si se relaciona esta afirmación con la de Santos Aníbal, se puede deducir que el piano fue el instrumento preferido de José Gregorio desde sus inicios en el Colegio Villegas. Esto también se vincula con su estrecha amistad en París con el pianista venezolano Redescal Uzcategui.

"El Cojo Ilustrado" de 1893 confirma que Uzcategui estudió con Jesús María Suárez, quien era un excelente pianista y un venerado maestro en Caracas. La vinculación de Suárez con la familia De Los Ríos, cuyas hijas estudiaban en el mismo colegio que Hernández, y la alta probabilidad de que la niña Dominici también fuera su alumna, refuerzan la presunción de que Suárez impartía clases en el Colegio Villegas.

Todo lo anterior, junto con la evidencia de que Suárez dedicó su vida a la enseñanza y publicó un libro para principiantes, nos permite concluir con un alto grado de certeza que el maestro Jesús María Suárez fue el profesor de piano de José Gregorio Hernández.

Tomado de:

EL UCEVISTA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

1

Por Rafael Ángel Terán Barroeta.