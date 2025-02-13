José Guerra rechazó que María Corina Machado califique de "sinvergüenza" a quienes vayan a votar en las elecciones del 27-Abr  

Este miércoles 12 de febrero, en entrevista con el periodista, Vladímir Villegas, el economista José Guerra recalcó que rechaza las declaraciones que realizó María Corina Machado al calificar de “sinvergüenza” a aquellas personas que decidan votar en las próximas elecciones que se realizarán este 27 de abril.

“Pero María Corina, cuando expresó que aquellos que participen en las elecciones no tienen vergüenza. Es decir, son unos sinvergüenzas. Y yo eso lo rechazo de plano, porque yo no soy ningún sinvergüenza”, dijo.

Aclaró que la lucha de enfrentar al actual gobierno de Venezuela es “desde el 4 de febrero del año 1992”.

“Yo quisiera saber si el doctor, profesor, exrector de la Universidad de Los Andes, Rafael Lombardi, que apoyó a María Corina Machado y firmaba los documentos, estaba con María Corina Machado y hoy dice que la inscripción es un error, está llamando a votar, es un inmoral, es un sinvergüenza. Yo quisiera saber si un hombre como Ramón Guillermo Aveledo es un sinvergüenza. Yo quisiera saber si Hugo Torrealba es un sinvergüenza. Yo quisiera saber si Alfredo Padilla, un hombre que le ha dedicado 65 años de su vida o más, a un cambio en el país, que tú lo conoces y yo lo conozco, es un sinvergüenza”, se preguntó Guerra.

Por lo que consideró Guerra que estas expresiones no corresponden a un líder político.

