Joselyn Brea corrió en la Gatorade Caracas Rock con siete meses de embarazo

La atleta venezolana Joselyn Brea corrió este domingo 6 de octubre en la edición 24 de la Gatorade Caracas Rock con siete meses de embarazo, demostrando ser un gran ejemplo de entrega y superación.

En la edición anterior, Joselyn Brea se llevó el triunfo, mientras que en la rama masculina, su pareja y entrenador Mervin Blanco, también obtuvo la medalla de oro.

La atleta ganó dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2023, fue finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido tres veces campeona del Media Maratón CAF y fue Atleta del Año en 2024.

En este caso, la ganadora fue su hermana Edymar Brea, quien cruzó la meta con un tiempo de 34 minutos y tres segundos. Este registro representó una mejora respecto al tiempo de 34:26 que había marcado en la edición anterior, en la que ocupó el segundo lugar.

"Muy contenta por estar aquí, no tuve una preparación larga para esta carrera tras varias semanas parada por una molestia en los tibia. A pesar de tener un clima fresco sí hubo mucha humedad, pero el ánimo de la gente nos impulsó a tener una buena marca. Ahora me enfoco a los Juegos Bolivarianos", manifestó emocionada Edymar.

En el renglón masculino la victoria le correspondió al corredor colombiano José Mauricio González, al detener los cronómetros en 29 minutos y 44 segundos, mientras, siendo secundado por los venezolanos Whinton Palma, con registro de 30 minutos y 8 segundos (30′.08″) y José Daniel González (con 30 minutos y 11 segundos.

