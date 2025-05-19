Josué Benjamín Figueroa rinde tributo a Yulimar Rojas con una nueva escultura

El joven escultor venezolano Josué Benjamín Figueroa presentó este domingo 18 de mayo una impresionante obra dedicada a la campeona olímpica y mundial de salto triple, Yulimar Rojas.

La escultura, de aproximadamente tres metros de altura, fue revelada a través de un video en la cuenta de Instagram del artista, quien compartió el proceso de creación y el significado detrás de su homenaje. Figueroa expresó su profunda admiración por Rojas, resaltando su constancia y capacidad de superar adversidades.

Esta no es la primera vez que el escultor caraqueño rinde tributo a la plusmarquista venezolana, pues a mediados de junio de 2024 presentó otra estatua que captura el icónico salto de la atleta. Su arte continúa creciendo y consolidando una trayectoria enfocada en destacar figuras influyentes de la sociedad internacional.

Con esta nueva obra, Figueroa refuerza su mensaje de inspiración, transmitiendo a través del arte el legado de Yulimar Rojas y su impacto en el deporte venezolano.

