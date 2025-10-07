Martes 07 de octubre de 2025
Josué Benjamín inmortaliza a su mejor amigo: “Les presento al bebé de la casa”

El joven escultor venezolano Josué Benjamín Figueroa continúa sorprendiendo con su talento y sensibilidad artística. Reconocido por sus monumentales representaciones…

Por Haroldo Manzanilla

El joven escultor venezolano Josué Benjamín Figueroa continúa sorprendiendo con su talento y sensibilidad artística. Reconocido por sus monumentales representaciones de figuras históricas y religiosas, el adolescente presentó recientemente una obra muy especial: la escultura de su perro, a la que llamó con cariño “el bebé de la casa”.

Con apenas 16 años, Josué Benjamín ha desarrollado una carrera artística admirable. Inició su pasión por la escultura a los cuatro años, cuando empezó a moldear figuras de plastilina inspirado por sus personajes favoritos. Con el tiempo, perfeccionó su técnica y comenzó a trabajar con materiales más complejos como arcilla, resina reforzada con fibra de vidrio y estructuras metálicas.

Entre sus obras más destacadas figuran las esculturas del Libertador Simón Bolívar, el Beato José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, así como una imponente imagen de San Agustín de Hipona de aproximadamente seis metros de altura, elaborada en el estado Carabobo, con la que aspira alcanzar un Récord Guinness por su tamaño y nivel de detalle.

Su nueva pieza, sin embargo, se aparta del carácter monumental y público de sus trabajos anteriores para dar paso a una creación más íntima y personal. La escultura de su mascota refleja el vínculo emocional que Josué mantiene con su entorno familiar y muestra otra faceta de su arte: aquella que surge del afecto cotidiano y del deseo de inmortalizar lo que ama.

“Les presento al bebé de la casa”, escribió el joven artista al compartir su nueva obra, dejando ver la ternura y la conexión que inspiraron esta creación.

Originario del estado Carabobo, Josué Benjamín ha logrado posicionarse como una de las promesas más notables del arte plástico en Venezuela. Su talento autodidacta, disciplina y visión lo han llevado a exponer sus esculturas en galerías nacionales y a contar con su propio espacio artístico en Caracas. Además, ha proyectado su trabajo fuera del país, presentando piezas en exposiciones internacionales.

Con cada nueva obra, el joven escultor demuestra que su vocación trasciende los límites técnicos: su arte es también una forma de expresar gratitud, fe y amor. Y esta última creación, dedicada a su mascota, confirma que en su universo creativo caben tanto los héroes y santos como los afectos más sencillos y sinceros.

