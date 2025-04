Joven argentina se tatuó en honor a los venezolanos

Una joven creadora de contenido argentina quiso rendir un sentido homenaje a los venezolanos y se realizó un tatuaje con una imagen muy característica.

Se trata nada más y nada menos que de la imagen de la harina PAN, que por tradición adquieren los venezolanos para elaborar las deliciosas arepas, empanadas, mandocas y muchos platillos más.

En el video publicado en las plataformas Youtube, Instagram y Tiktok por la creadora de contenido se pudo observar todo el proceso, pero antes tuvo en expectativa a su seguidores pues les invitó a adivinar de cuál imagen se trataba.

"Argentina se hace un tatuaje en honor a todos los venezolanos, no solo los que están en el país, si no los más de 8 millones que están fuera y extrañan ver a su mamá, papa, tío, hermano, etc, cocinar esas arepas tan ricas que les daban en el desayuno! Espero que les guste mi tatuaje fue con amor. Esta unión es hasta el final, los amo", escribió Joic, cuyo usuario es: @joic.yt en Instagram y Tiktok.

De igual manera invitó a su comunidad a repostear su video: "Compartí el reel en tus historias, etiquétame y decime que es lo que más extrañas!", escribió.

