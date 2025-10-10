Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

A través de una grabación quedó registrada la bestial agresión que recibió un joven colombiano, cuando tocaba su acordeón, en el metro de Nueva York.

El acordeonero, Alejandro Portela, publicó lo sucedido en sus redes sociales. En el video se observa cuando un hombre, cuya identidad desconocen, pateó los equipos musicales que tenía en el lugar.

"Estoy triste, muchachos, pero con la cabeza en alto", agregó el músico Portela, en el video.

Las personas que estaban a su alrededor y quienes disfrutaban de su excelente música, se enfurecieron y comenzaron a llamar a la policía. Sin embargo, el agresor siguió caminando y los presentes repudiaron esta acción.

