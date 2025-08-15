Juan Carlos Florián, funcionario designado al frente del Ministerio de la Igualdad de Colombia pide que lo llamen en femenino

Juan Carlos Florián asumió el cargo como Ministro de la Igualdad el pasado lunes 11 de agosto de 2025, tras ser oficializado su nombramiento por el gobierno de Gustavo Petro a principios de mes. Su llegada a la cartera se produce en un momento de cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal y la dirección política del ministerio.

Un nombramiento que genera debate



La designación de Florián ha reavivado la discusión pública en el país. En una entrevista reciente para el pódcast A Pelo, el politólogo habló abiertamente sobre aspectos de su vida que han sido objeto de debate público: su identidad, su salud y su pasado laboral.

Identidad y pronombres: Florián explicó que prefiere que se refieran a él en femenino. "Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy marica (…) Yo no soy gay", afirmó, usando un término que, en el contexto de su identidad, busca confrontar estigmas.

Pasado laboral: El pasado de Florián como exactor en la industria del cine para adultos ha sido uno de los principales puntos de atención y controversia desde que se anunció su nombramiento.

Estado de salud: En la misma entrevista, Florián reveló ser portador de VIH desde hace aproximadamente 20 años. Sostuvo que ha hecho pública esta información para combatir estigmas y rechazó que su diagnóstico sea utilizado para cuestionar su capacidad para ejercer el cargo.

