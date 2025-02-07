El reconocido acordeonista Juancho De La Spriella publicó una foto en sus redes sociales donde se puede ver junto a su querido amigo, Silvestre Dangond. La imagen también incluye a sus respectivas esposas.

"Siendo felices. Gracias por tanto, compadre. Lo que se viene trae nuestra alma dentro", fueron las palabras del colombiano.

Cabe destacar que el 30 y 31 de mayo, en el Parque de la Leyenda de Valledupar, el cantante Silvestre Dangond lanzará en vivo ‘El Último Baile’, álbum discográfico que grabó al lado del acordeonero Juancho de la Espriella y que marca el reencuentro de una de las épocas más exitosas del vallenato ‘Nueva ola’.

La producción estará disponible en las plataformas digitales el 12 de mayo, fecha del cumpleaños del artista urumitero, para que sus seguidores se vayan ambientando con las nuevas obras musicales.

