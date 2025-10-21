Juego entre Águilas y Tigres quedó pospuesto

El encuentro entre Águilas del Zulia y Tigres de Aragua, previsto para este martes, fue pospuesto debido a inconvenientes en la vía que impidieron la llegada a tiempo del equipo zuliano a la ciudad de Maracay. Así lo informó Águilas News a través de su cuenta oficial.

El conjunto rapaz tenía programado enfrentar a los Tigres a las 7:00 p.m., como parte de la quinta jornada del calendario de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Hoy quedó oficialmente pospuesto por percances en la vía, lo que implicó horas de retraso e impidieron así que Águilas del Zulia llegase a tiempo a su encuentro contra Tigres”, comunicó el canal, que sigue de cerca la actualidad del equipo.

Más tarde, el equipo zuliano confirmó la información, indicando que el juego será reprogramado para el viernes 5 de diciembre, en una doble cartelera que se disputará en territorio aragueño.

Por su parte, el próximo compromiso de Águilas será ante Tiburones de La Guaira, pautado para el 22 de octubre, y marcará el inicio de la semana de acción para el equipo dirigido por Lipso Nava.