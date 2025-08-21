Jueves 21 de agosto de 2025
Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata

Por Christian Coronel

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana
El venezolano Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en la categoría 97kg de lucha grecorromana por los Juegos Panamericanos Junior de La Asunción 2025.

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata. Y en última instancia, Brian Ruiz (87 kg), completó el cuarteto de preseas con una medalla de bronce.

Díaz derrotó a Ricardo Gómez de Argentina 5-1 en cuartos de final; siguió con victoria en semis con un contundente 9-0 ante Thalyson Aleixo de Brasil y finalmente en el combate dorado acabó 5-3 con el mexicano Dorian Trejo.

En ese último combate, faltando 4:37 en reloj, Díaz sumó un punto y por pasividad el representante de México terminó con el cuerpo en el colchón. Allí con dos giros llegó a los cinco puntos que decidieron la balanza a su favor.

No obstante, faltando 2:09 minutos de combate, su rival puntuó y el venezolano fue al suelo. El rival solo pudo completar un giro y sumó dos puntos más que no fueron suficientes para revertir el marcador.

"Fue una batalla dura, estos fueron mis segundos Juegos Panamericanos Junior, en los primeros agarré bronce y tuve esa espinita", recordó Díaz.

«Ahora la gente me conoce, los adversarios se entrenaron para mí, porque sabían que me iba a llevar la victoria”, expresó el medallista dorado que con el triunfo consiguió el boleto a la Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Noticia al Día / Ministerio de Deporte

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata
