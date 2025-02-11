Juegos Relámpagos: Se disputaron las finales en el Maracaibo Tenis Club (Parque San Simón) de la Vereda del Lago

Este lunes 10 de febrero se disputaron las finales de los Juegos Relámpagos en las instalaciones del Complejo Deportivo Maracaibo Tenis Club (Parque San Simón) de la Vereda del Lago.

Foto: Wilberth Marval

El primer ganador de la tarde fue Frederick Bodington, quien se tituló campeón en la categoría masculina 12/14 por parciales de 6-0 y 6-2. Por su parte, Fernanda Moucharfiech ganó el campeonato en la categoría femenina 12/14 por 6-2 y 6-2.

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Dicho esto, Sharon Sthormes se consagró en la categoría femenina 16-18 por 6-2 y 6-1. Finalmente, Alejandro Romero conquistó el título de la categoría masculina 16-18 al vencer a su rival por 6-2 7-6 (10-7).

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Este tipo de eventos se hacen con la finalidad de apoyar el deporte zuliano y seguir apostando a la recreación en Venezuela. Asimismo, se esperan más torneos en los próximos meses.

Foto: Wilberth Marval

