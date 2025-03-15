Juez impide a Trump deportación de cinco venezolanos bajo ley usada en tiempos de guerra

Un juez federal prohibió preventivamente al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo una ley poco utilizada de 1798, diseñada para expulsar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra, según la prensa local.

El juez principal del tribunal federal de distrito en Washington D. C., James Boasberg, emitió el fallo urgente el sábado por la mañana, horas después de que se presentara una demanda en nombre de cinco venezolanos, quienes afirmaron haber sido programados para su deportación en cuestión de horas o días como resultado de la decisión prevista de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, de acuerdo con el medio Político.

Boasberg, además, convocó una audiencia para el sábado por la tarde que podría traducirse en una garantía legal de que cualquier otra persona afectada por la invocación prevista por Trump esté protegida de la deportación inmediata.

En la demanda presentada por Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), las organizaciones indican que la Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado en tiempos de guerra: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Esta ley no ha sido invocada desde la II Guerra Mundial, cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés.

Noticia al Día / EFE