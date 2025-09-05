Juez ordena libertad para Jeanine Áñez, pero seguirá presa

El Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Sacaba, presidido por el juez Javier Néstor Chuquimia Siles, emitió un mandamiento de libertad en favor de la expresidenta Jeanine Áñez dentro del proceso por los hechos de violencia con saldo de varios fallecidos en ese municipio del departamento de Cochabamba durante la crisis de 2019.

La orden, fechada el 30 de agosto y difundida este viernes, dispone que el penal de Miraflores en La Paz libere de manera inmediata a Áñez, “siempre que no estuviese detenida por otra causa”. El mandamiento se produjo luego de que el mismo Tribunal se declarara incompetente para continuar el juicio ordinario, al considerar que corresponde un proceso de responsabilidades en su condición de exjefa de Estado.

Días atrás, una determinación similar benefició a Áñez y a otros procesados en el caso Senkata, por los hechos ocurridos en El Alto en el mismo periodo de crisis política y social.

Pese a estos fallos, la exmandataria continuará privada de libertad en Miraflores, ya que cumple una sentencia de 10 años de prisión por el caso denominado Golpe II. No obstante, su defensa legal tramita un recurso de revisión extraordinaria con el fin de anular esa condena.

Noticia al Día/El Deber