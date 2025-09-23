Julio Iglesias: A los 82 años convive a las mil maravillas con la soledad

El ícono de la canción española cumple 82 años y ante su silencio, hay pocas pistas sobre su regreso o su adiós definitivo a los escenarios. Vive en Miami con calor, luz, anonimato, con más calma, donde convive “a las mil maravillas” con la soledad,según a dicho en entrevistas concedidas.
Aunque para muchos se trate de un aniversario sin grandes celebraciones, lejos de los escenarios que alguna vez lo convirtieron en una voz universal, sigue siendo objeto de historias, rumores y titulares que le dan forma al mito.
A pesar de las especulaciones sobre su retiro definitivo, Julio ha negado tajantemente que esté dispuesto a dejar de cantar. En una de sus últimas apariciones afirmó: «En estos últimos años me han “matado” varias veces.».
Julio José Iglesias de la Cueva es un cantante, compositor y empresario español que en el 1983 fue reconocido por The World Records Guinness, como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo y la figura musical con más grabaciones en diferentes idiomas. Nació el 23 de septiembre de 1943 (edad 82 años), Madrid, España. Tiene tres hijos: Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Jr., Chábeli Iglesias
Su vida diaria parece marcada por la moderación de sus actividades físicas, por los cuidados necesarios, pero también por una actitud casi estoica: la aceptación de ciertos límites que antes parecían lejanos.
Miami su hogar
Miami sigue siendo su hogar, con calor, luz, anonimato. Allí vive con más calma y concede entrevistas cuando lo considera necesario. Ha dicho en más de una ocasión que convive “a las mil maravillas” con la soledad, que para él no es una condena sino una compañera elegida.
En ese espacio íntimo mantiene el legado de más de seis décadas de música. Aunque no haya álbum nuevo, ni conciertos confirmados, su voz sigue sonando en radio, en casas, en recuerdos. Las viejas canciones siguen vivas, los discos siguen girando, su historia sigue siendo motivo de admiración y la pregunta sobre un show de despedida, sigue en el aire.
Con información El Observador/ Fotos: Cortesía