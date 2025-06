Junta Directiva de la Liga Cacique Mara califica de infundadas y sin basamento legal, las denuncias en su contra por gente allegada al estadio San Miguel

La Junta Directiva de la Liga de Béisbol Menor de Cacique Mara, en Maracaibo, desmiente y califica de infundadas las declaraciones emitidas por algunas personas que hacen vida en la Liga, quienes sin ningún basamento legal ni jurídico, emitieron declaraciones a la prensa local sobre posibles irregularidades en la administración actual de dicha Junta.

La Directiva encabezada por Kendry Gutiérrez, como presidente encargado, Antonio Veneri y Víctor Solafe, ofrecieron declaraciones hoy en su sede en el estadio de San Miguel desmintiendo las declaraciones que algunas personas ofrecieron de manera infundadas, según los declarantes.

Foto: Xiomara Solano

Aclararon que, por ausencia del presidente de la Junta, Daniel Gutiérrez, quien dejó el país antes de finalizar el período que debió cumplir hasta el presente año, obligó nombrar una directiva suplente que está presidida por Gutiérrez a la espera del período de elecciones que anuncie la Directiva Nacional de la Liga de Béisbol que se vence este año. "Aquí nadie ha sido elegido a dedos", aseguraron.

Foto: Xiomara Solano

"Se está atendiendo, en la posible, una serie de remodelaciones y reacondicionamiento con restructuración de fachadas, pintura, mantenimiento del campo y estadio en general, lo que indica que, en la medida de las posibilidades, con el apoyo de la parroquia, se están atendiendo los problemas básicos tales como los baños, mantenimiento del campo, incluyendo el de pitoquitos y limpieza en general, dijo Kendry.

Proceso de elecciones

Los directivos señalaron que el período de la Junta Directiva de la Liga de Cacique Mara termina este año y por lo tanto deben acudir a elecciones, por lo que se debe hacer una asamblea general en donde se elija una comisión electoral que se encargue de dicha elección, que incluye el Consejo Menor y el Consejo Contralor.

Foto: Xiomara Solano



"Dichas elecciones no se pueden llevar a cabo aún, hasta que el directorio nacional no dicte los lineamientos basados en una actualización jurídica que es necesaria, donde se incluye el consejo contralor con sus estatutos reglamentarios, y después realizar las elecciones", aclaró el presidente encargado de la Junta Directiva actual.

Foto: Xiomara Solano

Señaló que la asamblea eleccionaria de la Junta Electoral convocada para el 6 de septiembre, fue suspendida por una situación de boicot y alternación del orden público por parte de la secretaria de la pequeña liga, Yackely Pirela.

Foto: Will Marval

Con 73 personas del padrón electoral debidamente registrado por la Liga, se llevó a cabo una asamblea general el pasado martes para elegir la comisión electoral que está encabezada por Heber Bohórquez, Nicolás Vichez y un representante de equipo.

Foto: Xiomara Solano

Se esta a la espera de la decisión del lineamiento del directorio nacional de pequeñas ligas para la elección de la nueva junta directiva.

Foto: Will Marval

No hay cobro de aranceles

Los ciudadanos que protestaron el pasado miércoles 10 y dijeron que se cobraba a ciudadanos que llevan a sus hijos al parque de béisbol sumas en dólares, fueron desmentidos por miembros de la juna directiva quienes aseguran que no se cobra ningún arancel.

Foto: Will Marval

"La pequeña Liga Cacique Maraca no cobra ningún tipo de aranceles, ya que fue suspendido desde que Gutiérrez se fue del país. No se ha llevado a cabo ningún cobro, ni en proceso de inscripciones, ni nada… que implique la entrada de dinero a la Liga, y se puede comprobar fácilmente hasta que no haya elecciones nuevas y se reciban instrucciones a nivel nacional", destacó el presidente de la JD.

El estadio San Miguel mejora

Consultamos a visitantes al estadio que tienen familiares jugando en distintos equipos y en su mayoría aprobaron la gestión que se hace actualmente.

Foto: Will Marval

María Quintero, Eudo García, Yenifer Contreras, Yalaska García, Henry Cáceres coinciden en que se han dado cambios favorables en la liga Cacique Mara y los equipos se sienten mejor atendidos. En lo que respecta al parque, se le está dando un "cariño" en la actualidad, rescatando algunas áreas.

Dicen que esperan que sigan trabajando por los niños y que cada día puedan aportar más atención. "A la vista de todos están los hechos de que se está recuperando, poco a poco, el estadio dijo la abuela María Quintero, quien lleva a sus nietos desde hace años al parque de béisbol.

Noticia al Día