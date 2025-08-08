Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Con un acto protocolar realizado en las instalaciones del majestuoso Teatro Baralt, en horas de la tarde de este viernes 8 de agosto, la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascón, juramentó a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029.

Foto: Will Marval

La actividad contó con la presencia del gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera Morales, la primera combatiente Roselyn López de Caldera, la primera dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino y el exgobernador del Zulia, diputado a la Asamblea Nacional Francisco Arias Cárdenas.

Además, estuvieron presentes los concejales Judith Colman, Angie del Carmen Bracho, María Concepción Arcaya, Marcos Ruiz, Luis Morillo, Víctor Arrieta, Alexis Maduro, Desiree Fernández Parra, Eudomar Guerrero y Edwin Batista.

Foto: Will Marval

También asistieron el Contralor Municipal Antonio Bermúdez, el diputado a la Asamblea Nacional Arnoldo Olivares, quien fue el deje de campaña del nuevo burgomaestre, Ángela Fernández, secretaria de gobierno de la Administración regional, Mario Isea, secretario de desarrollo económico y Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), entre otras importantes personalidades políticas de la región.

En su intervención el Alcalde Di Martino expresó que ya no hay excusas para poner a Maracaibo a resplandecer "Desde hoy comienza una nueva era para Maracaibo y los marabinos, trabajaremos con el poder comunal".

Foto: Will Marval

José Gregorio Flores

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilberth Marval