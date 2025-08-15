Con el compromiso de servir y respaldar la educación como pilar del desarrollo, Un Nuevo Tiempo Estudiantil (UNTEstudiantil) y los Jóvenes de la Democracia Social (JDS), con el apoyo de Un Nuevo Tiempo Zulia, inician la campaña “Unidos Somos Útiles”, una jornada solidaria de recolección de útiles escolares y uniformes destinada a niños y jóvenes de la región.

Bajo el lema “Cada lápiz, cada uniforme, cada gesto cuenta”, la FUERZA JUVENIL del partido en la región, hace un llamado a la ciudadanía a participar en esta noble causa, que busca garantizar que más estudiantes zulianos puedan iniciar el nuevo año escolar con las herramientas necesarias para aprender y crecer.

La recolección se llevará a cabo en la Sede Regional de UNT Zulia, ubicada en el sector Las Mercedes, diagonal a la Iglesia Las Mercedes, los días lunes, martes y miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana.

“Cuando compartimos, construimos futuro. Hoy más que nunca, la solidaridad puede abrirle la puerta del aula a un niño que sueña con aprender”, expresó la dirigencia estudiantil encabezada por Michelle González, quien invitó a toda la comunidad a sumarse con donaciones de cuadernos, lápices, colores, morrales, camisas, pantalones y demás implementos escolares.

Por su parte, Andrea Calles, presidenta de la JDS destacó el compromiso que impulsa esta unión, ya que como jóvenes creen plenamente que su energía y pasión pueden marcar la diferencia. Nos sumamos a esta iniciativa porque cada aporte es un paso hacia un futuro lleno de esperanza y oportunidades.” Vale señalar que, con este apoyo, la fuerza estudiantil de UNT Zulia se amplía, multiplicando el impacto solidario en la comunidad educativa.

Punto de recolección: Sede Regional UNT Zulia – Las Mercedes, diagonal a la Iglesia Las Mercedes.

Horario: Lunes, martes y miércoles – 9:00 a.m.

Contacto: 0412-595-8949

Noticia al Día/Nota de prensa