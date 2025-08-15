Viernes 15 de agosto de 2025
Juventud de UNT lanza campaña “Unidos Somos Útiles” para apoyar a los niños en su regreso a clases

Bajo el lema “Cada lápiz, cada uniforme, cada gesto cuenta”, la FUERZA JUVENIL del partido hace el llamado

Por Ernestina García

Juventud de UNT lanza campaña “Unidos Somos Útiles” para apoyar a los niños en su regreso a clases
Con el compromiso de servir y respaldar la educación como pilar del desarrollo, Un Nuevo Tiempo Estudiantil (UNTEstudiantil) y los Jóvenes de la Democracia Social (JDS), con el apoyo de Un Nuevo Tiempo Zulia, inician la campaña “Unidos Somos Útiles”, una jornada solidaria de recolección de útiles escolares y uniformes destinada a niños y jóvenes de la región.

Bajo el lema “Cada lápiz, cada uniforme, cada gesto cuenta”, la FUERZA JUVENIL del partido en la región, hace un llamado a la ciudadanía a participar en esta noble causa, que busca garantizar que más estudiantes zulianos puedan iniciar el nuevo año escolar con las herramientas necesarias para aprender y crecer.

La recolección se llevará a cabo en la Sede Regional de UNT Zulia, ubicada en el sector Las Mercedes, diagonal a la Iglesia Las Mercedes, los días lunes, martes y miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana.

“Cuando compartimos, construimos futuro. Hoy más que nunca, la solidaridad puede abrirle la puerta del aula a un niño que sueña con aprender”, expresó la dirigencia estudiantil encabezada por Michelle González, quien invitó a toda la comunidad a sumarse con donaciones de cuadernos, lápices, colores, morrales, camisas, pantalones y demás implementos escolares.

Por su parte, Andrea Calles, presidenta de la JDS destacó el compromiso que impulsa esta unión, ya que como jóvenes creen plenamente que su energía y pasión pueden marcar la diferencia. Nos sumamos a esta iniciativa porque cada aporte es un paso hacia un futuro lleno de esperanza y oportunidades.” Vale señalar que, con este apoyo, la fuerza estudiantil de UNT Zulia se amplía, multiplicando el impacto solidario en la comunidad educativa.

Punto de recolección: Sede Regional UNT Zulia – Las Mercedes, diagonal a la Iglesia Las Mercedes.

Horario: Lunes, martes y miércoles – 9:00 a.m.

Contacto: 0412-595-8949

Noticia al Día/Nota de prensa

