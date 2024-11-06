Kamala llamó a Trump para felicitarlo

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha telefoneado a su rival republicano, Donald Trump, para felicitarlo por su victoria en las elecciones en EE.UU., reporta AP con referencia a un funcionario cercano a ella.

El informante señaló que Harris discutió con Trump la importancia de una transferencia pacífica del poder.

Según informa ABC, se espera que el actual presidente, Joe Biden, también llame pronto para felicitar a Donald Trump. Mientras tanto, Harris planea pronunciar un discurso de concesión el miércoles a las 16:00, hora local, según anunció su oficina. Hablará en la Universidad Howard, su alma mater en Washington.

Donald Trump se proclamó ganador después de que The New York Times proyectara que el candidato republicano tiene más del 90 % de posibilidades de victoria en estas presidenciales, lo que hace "probable" (‘likely’, en inglés) que obtenga su segundo mandato como el jefe del Estado estadounidense.

Según datos preliminares, Trump ha obtenido más de 290 votos del Colegio Electoral en las elecciones presidenciales, lo que lo permite regresar a la Casa Blanca como el 47.º presidente de EE.UU., tras su toma de posesión el próximo 20 de enero.