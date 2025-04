Kani Coy lanza segunda temporada de su exitoso podcast

Derrochando carisma y simpatía, la zuliana Kany Coy presentó a los medios de comunicación la segunda temporada de su exitoso podcast “El Show de Kani Coy” donde ha logrado conjugar el humor y el periodismo de una manera particular que le han hecho merecer un importante lugar entre los youtubers del país.

La presentación de la segunda temporada estuvo a cargo de Andreína Pineda quien destacó la amplia trayectoria de Kani Coy dentro del mundo del periodismo y el entretenimiento, donde ha desempeñado roles de locutora, relacionista público, asesora de marcas, host de televisión a nivel nacional entre muchas otras actividades, durante casi quince años de trayectoria.

Segunda temporada. Foto: Xiomara Solano

Kani Coy indicó en su intervención que al principio le costó realizar el proyecto de su podcast porque estuvo enfocado en el ámbito político, pero desde un concepto donde destacaba el lado humano de sus invitados. Las dinámicas del programa le hicieron abrirse a recibir a diversas personalidades como economistas, doctores, comediantes y muchos más que le dieron más amplitud al Show de Kani Coy.

Nuevos planes para El Show de Kani Coy. Foto: Xiomara Solano

Con respecto a cómo nació la idea del programa, refirió que quería hacer un producto donde tuviera libertad de acción y decisión. “Ese cuadrado de no puedes salir de aquí nunca me gustó, siempre fui mucho más irreverente, quería tener mi propia personalidad frente a una cámara y no me gustaba que me dijeran cómo lo iba a hacer”.

Para esta nueva temporada, Kani Coy destacó que quiere cambiar un poco el formato. “Quiero demostrar lo que puedo hacer en un monólogo, en un stand up, eso se va a comenzar a ver en esta temporada, la Kani cómica y no esa kani periodista, que eso están bien, porque no quiero que separemos, pero esa Kani puede hacer las dos cosas y estar en un mismo programa”.

Brindis por el éxito de la segunda temporada. Foto: Xiomara Solano

“Por eso le tengo mucha fe a esta temporada, es la kani que yo quiero ser, la que es cómica, la que te echa un chiste, pero también la que se sienta y tiene una entrevista superseria con una personalidad superimponente” enfatizó Coy.

Kani Coy invita a toda la población a disfrutar de su programa “Porque está buenísimo y viene diferente, primero va a disfrutar de un monólogo y luego una entrevista con una personalidad de índole nacional, les va a encantar. El Show de Kani Coy está en YouTube, Spotify y Apple Podcasts”.

Encuentro con medios de comunicación. Foto: Xiomara Solano

Kani tiene la cuenta de Instagram @kanicoy donde se pueden informar de todo sus programas y actividades. En YouTube tiene su canal “El Show de Kani Coy”, al igual que en Spotify y en Apple Podcasts.

Alegría y carisma. Foto: Xiomara Solano

