Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta, representante del municipio Cabimas, se convirtió este 1 de noviembre en la Reina de las Ferias de La Chinita.

En el evento celebrado en el Teatro Escuela Niños Cantores del Zulia, amenizada por un desfile de estrellas en el escenario, la joven, quien es licenciada en Administración, con sus atributos y elegancia logró convencer al jurado calificador alzándose con la corona.

El cuadro de ganadoras que también llevarán el título de soberanas en diferentes ámbitos, incluyendo las nuevas categorías de Reina Comunal y Reina de la Gaita son las siguientes:

Reina del Turismo: Luismary Ávila, representante del municipio San Francisco.

Gabriela Díaz, representante del municipio Santa Rita, Reina del Carnaval

Aztric Fernández, portadora de la banda de Almirante Padilla es la primera Reina Comunal

Nayelis Fuenmayor, representante del municipio Catatumbo, Reina de la Cultura

Kelly Montiel, del municipio Baralt es la primera Reina de la Gaita.

Shantal Mavárez, representante de Almirante Padilla, Reina del Deporte

Bandas Especiales



Asimismo, el Comité de Feria otorgó las siguientes bandas especiales:

Miss Interactiva, la Ganadora la representante del municipio Santa Rita, Gabriela Díaz.

Como Miss Elegancia fue elegida la señorita del municipio San Francisco, Luismary Ávila.

