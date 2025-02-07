Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Karla Sofía Gascón dice que guardará silencio para que se aprecie la película ‘Emilia Pérez’: "Me disculpo sinceramente"

La polémica a rodeado a la actriz trans, luego que salieran a la luz una serie de mensajes de corte racista y homófobos que publicó en sus redes sociales hace años

Por Candy Valbuena

Karla Sofía Gascón dice que guardará silencio para que se aprecie la película ‘Emilia Pérez’:
Foto: EFE
La actriz Karla Sofía Gascón anunció la madrugada de este viernes que se mantendrá en silencio para que la película ‘Emilia Pérez’, de la cual es protagonista, sea apreciada realmente y añadió: "Me disculpo sinceramente con todos los que han sido heridos en el camino", escribió en una publicación difundida a través de su cuenta en la red social Instagram.

La actriz trans, quien se ha visto envuelta en una polémica por una serie de mensajes de tinte racista y homófobos publicados en la red social X hace varios años, ha tomado esta decisión tras las últimas declaraciones del director de "Emilia Pérez", Jacques Audiard, al medio Deadline, en las que acusó a Gascón de estar sumida en una "actitud autodestructiva" y calificó sus tuits de "inexcusables".

Gascón, señala en una publicación en inglés -hasta ahora todos sus mensajes habían sido en español- que entiende las declaraciones de Audiard y asegura que ha tomado esta decisión "por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece y por la bella aventura que todos juntos vivimos".

"Dejemos que el trabajo hable por sí solo -añade- y esperemos que el silencio permita a la película ser apreciada por lo que es, una bella oda al amor y a la diferencia".

Era favorita en los Óscar

La polémica que envuelve a la actriz, que en un primer momento denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación", ha perjudicado gravemente a la película de Netflix, que partía como una de las favoritas en los Óscar.

La publicación finaliza con la frase "Nam Myoho Renge Kyo", un mantra budista.

Karla Sofía ya había anunciado recientemente que no asistiría a los Premios Goya.

Lee también: La actriz trans Karla Sofía Gascón no irá a los Premios Goya para evitar que siga la polémica por sus mensajes "racistas y homófobos"

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

