Karol G aterriza en Brasil para su debut en la música al medio tiempo de la NFL

Karol G está lista para ofrecer una actuación inolvidable


La cantante colombiana Karol G llegó a Brasil con gran entusiasmo para prepararse para su debut en el espectáculo de medio tiempo del partido inaugural de la NFL, programado para el 6 de septiembre en la Arena Corinthians de São Paulo.

Este evento marca un hito significativo en su carrera, ya que será su primer espectáculo en vivo tras el lanzamiento de su álbum ‘Tropicoqueta’, del cual sus fanáticos están ansiosos por escuchar algunas de sus nuevas canciones.

La artista colombiana, acompañada de su equipo de producción, ha comenzado los preparativos para una presentación que no solo destaca su talento, sino que también la posiciona como una de las primeras figuras latinas en liderar un espectáculo tradicionalmente reservado para artistas de renombre internacional. Esto subraya la creciente influencia y popularidad de Karol G en la música global.

Las canciones que interpretará Karol G

Se especula que el setlist de su actuación incluirá algunos de sus mayores éxitos, tales como "Tusa", "Bichota", "Provenza", "TQG", "Amargura", "Una noche en Medellín", "El makinon", "Mi ex tenía razón" y "Si antes te hubiera conocido". Estas canciones suelen ser favoritas en sus conciertos y prometen hacer vibrar al público durante el espectáculo.

Con su carisma inigualable y su habilidad para conectar con los fans, Karol G está lista para ofrecer una actuación inolvidable, consolidando aún más su estatus como una de las estrellas más brillantes de la música latina. La expectativa es alta, y sus seguidores esperan ansiosos un show que sin duda será recordado por mucho tiempo.

