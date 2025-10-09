Sin lugar a dudas, 2025 está siendo un año lleno de éxitos para Karol G. A la salida de su disco Tropicoqueta, la colombiana puede sumar un nuevo logro: actuar en el desfile más famoso del mundo, el Victoria’s Secret Show 2025.

El evento que reúne a los ángeles más famosos del mundo (en forma de modelos) se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York y podrá seguirse a través de Prime Video, Youtube y TikTok.

Y sí, Karol G estará actuando en el show. Pero no será la única. La otra estrella pop que actuará en el show será Madison Beer. Pero la cosa no se queda ahí. También estará uno de los grupos más escuchados del año: TWICE.

La girl band, que está viviendo uno de sus mejores momentos gracias al fenómeno K-pop Demon Hunters, cantando el tema Takedown, también estará en el desfile. Y para añadir el toque de rap, el desfile contará con Missy Elliott. Una de las cantantes más queridas de Estados Unidos.

Las dos estrellas y el famoso grupo de K-POP cogerán el relevo a LISA, Tyla y Cher, que actuaron en la edición de 2024: en un show que supuso la vuelta del desfile tras varios años sin celebrarse.

Karol G hará historia al ser la primera artista de la historia en cantar en español en el desfile. Y es que desde que empezó a celebrarse el show, ningún artista ha cantado en castellano, imponiéndose el inglés.

De este modo, Karol G en el Victoria’s Secret replica el logro de Bad Bunny en la Super Bowl de 2026: ser artista que canta en español en un evento que ha estado siempre enfocado en el pop anglo.

Un logro que demuestra que la música latina y las canciones en español están viviendo su mejor momento. Ahora tendremos que esperar para ver qué canciones escoge Karol G a la hora de actuar. Aunque, quizá elija el tema Papasito: una canción spanglish que ha tenido muy buena acogida en Estados Unidos.

Dónde se podrá ver el Victoria’s Secret Show 2025

Aquellos y aquellas que quieran ver a Karol G en el Victoria’s Secret Show 2025 podrán hacerlo a través de Prime Video, YouTube y TikTok a la 1 am de la madrugada del miércoles 16 de octubre. Una manera de disfrutar de los veinte minutos de show que dura el famoso desfile.