Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

El evento que reúne a los ángeles más famosos del mundo (en forma de modelos) se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York

Por Ernestina García

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Sin lugar a dudas, 2025 está siendo un año lleno de éxitos para Karol G. A la salida de su disco Tropicoqueta, la colombiana puede sumar un nuevo logro: actuar en el desfile más famoso del mundo, el Victoria’s Secret Show 2025.

El evento que reúne a los ángeles más famosos del mundo (en forma de modelos) se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York y podrá seguirse a través de Prime Video, Youtube y TikTok.

Y sí, Karol G estará actuando en el show. Pero no será la única. La otra estrella pop que actuará en el show será Madison Beer. Pero la cosa no se queda ahí. También estará uno de los grupos más escuchados del año: TWICE.

La girl band, que está viviendo uno de sus mejores momentos gracias al fenómeno K-pop Demon Hunters, cantando el tema Takedown, también estará en el desfile. Y para añadir el toque de rap, el desfile contará con Missy Elliott. Una de las cantantes más queridas de Estados Unidos.

Las dos estrellas y el famoso grupo de K-POP cogerán el relevo a LISA, Tyla y Cher, que actuaron en la edición de 2024: en un show que supuso la vuelta del desfile tras varios años sin celebrarse.

Karol G hará historia al ser la primera artista de la historia en cantar en español en el desfile. Y es que desde que empezó a celebrarse el show, ningún artista ha cantado en castellano, imponiéndose el inglés.

De este modo, Karol G en el Victoria’s Secret replica el logro de Bad Bunny en la Super Bowl de 2026: ser artista que canta en español en un evento que ha estado siempre enfocado en el pop anglo.

Un logro que demuestra que la música latina y las canciones en español están viviendo su mejor momento. Ahora tendremos que esperar para ver qué canciones escoge Karol G a la hora de actuar. Aunque, quizá elija el tema Papasito: una canción spanglish que ha tenido muy buena acogida en Estados Unidos.

Dónde se podrá ver el Victoria’s Secret Show 2025

Aquellos y aquellas que quieran ver a Karol G en el Victoria’s Secret Show 2025 podrán hacerlo a través de Prime Video, YouTube y TikTok a la 1 am de la madrugada del miércoles 16 de octubre. Una manera de disfrutar de los veinte minutos de show que dura el famoso desfile.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

"Quédate tranquila que yo te voy a curar": Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Misión Cuadrantes de Paz se consolida en el Zulia con la participación protagónica de los circuitos comunales

El gobernador Caldera destacó que en el caso de la capital zuliana se pasó de tener 91 cuadrantes a 124 cuadrantes de paz

Al Dia

LICOVER trae el sabor y la alegría a la zona Oeste de Maracaibo con la inauguración de su Gastro-Bar

La oferta gastronómica de Maracaibo se renueva con la apertura de Licover, el nuevo gastro-bar que promete transformar las experiencias…
Al Dia

Acuerdo de cese al fuego genera festejos en Gaza

En medio de estos festejos, levantaron a un periodista, quien se disponía a dar la noticia
Farándula

El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito

Gene Simmons es el bajista y cofundador de la icónica banda de rock Kiss. Conocido como "The Demon", se hizo famoso por su maquillaje teatral, su larga lengua y sus espectáculos con fuego y sangre.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025