Karol G hace historia con presentación en el Vaticano

Carolina Giraldo ha hecho historia con su música, transformando el reggaetón al integrar otros géneros y conquistando la cima de las listas de reproducción más importantes del mundo.

Pero su influencia trasciende los escenarios: la antioqueña se convertirá en la primera cantante latina en presentarse en un concierto en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

La intérprete de "Papasito" será parte del evento histórico titulado Grace For The World, dirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, que cerrará la tercera Reunión Mundial sobre Fraternidad Humana. El concierto se transmitirá en vivo el 13 de septiembre y contará con artistas como Teddy Swims, John Legend y un coro internacional de alrededor de 250 personas.

El show incluirá un despliegue visual con drones que recrearán una atmósfera religiosa y espiritual, uniendo colores, razas e idiomas en una sola voz de esperanza y fe. Los fanáticos podrán seguir este histórico evento a través de Disney+, Hulu y ABC News.

Sin duda, esta participación marca un hito en la carrera de la "Bichota", reafirmando su lugar como una de las exponentes más poderosas de la música latina.

