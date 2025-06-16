Karol G recrea escenas de María la del Barrio en su nuevo proyecto "Tropicoqueta"

La cantante colombiana Karol G se encuentra promocionando su sexto álbum de estudio ‘Tropicoqueta’, el cual se estrenará el próximo 20 de junio.

La paisa decidió dar un nuevo salto para promocionar su música y lo llevó al siguiente nivel al hacer un spot en forma de telenovela.

El spot promocional incluye pesos pesados de la actuación de las telenovelas mexicanas como: Anahí y Ninel Conde recordadas por ‘Rebelde’, Itati Cantoral por su icónica actuación como villana en ‘María, la del barrio’ y Gabriela Spanic por su papel en ‘La Usurpadora’.

En el video hay referencias claras al grande de las telenovelas Televisa, así como también cuenta con la frase ‘maldita criada’, la más conocida de Itati Cantoral como Soraya Montenegro y un guiño al final de ‘La Usurpadora’.

El clip también cuenta con la aparición de Ricky Martin como el galán de la novela ‘Tropicoqueta’, producida por “Bichota filmes’.

El video publicado en las redes de la ‘Bichota’ está acompañado con la descripción: “Intenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico y único. Canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón. Tropicoqueta, 20 de Junio”.

El spot fue alabado por los aficionados, asegurando que la colombiana está llena de creatividad, así como otros cibernautas exaltando que es una buena representación para un álbum que reunirá ritmos latinos.

“Nos dio concepto, nos dio actuación”, “Como concepto está chistoso”, “El detalle de la referencia a la usurpadora”, “Espectacular”, “Buenísimo”, “No me esperaba a Anahí agarrada del pelo con Karol”, “Karol G proponiéndonos un novelón”, “Todo lo que haces es épico”, son algunos de los comentarios.

Sobre su nuevo álbum de estudio, Karol ha explicado que es un trabajo que la ha hecho mirar hacia adentro para ver “las cosas que me gustan, de todo lo que me representa”.

“Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música, quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, añadió al publicar la portada del álbum.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité”, puntualizó.

Noticia al Día / Karol G en Ig.