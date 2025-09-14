Domingo 14 de septiembre de 2025
Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

El concierto, ‘Grace for the world’, es un acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Por Candy Valbuena

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano
Foto: Getty Images
La Plaza de San Pedro, en el Vaticano, epicentro espiritual del mundo católico, se convirtió en escenario de otro hecho histórico para la cultura latinoamericana este sábado, 13 de septiembre cuando la colombiana Karol G cantó junto al tenor Andrea Bocelli, una de las voces más emblemáticas de la ópera contemporánea.

La presentación hizo parte del evento ‘Grace for the world’, acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Ataviada con un vestido largo, sobrio y de manga larga, cubierto con diamantes, con el que mostró una faceta diferente a su habitual despliegue de colores intensos.

El peinado semirrecogido, trabajado en ondas suaves, acompañó la sobriedad del momento y subrayó la importancia histórica de la ocasión: Karol G hizo historia y actuó en la plaza vaticana.

El momento de mayor simbolismo llegó cuando Andrea Bocelli subió al escenario para cantar a dúo ‘Vivo por ella’. La pieza, interpretada originalmente en múltiples versiones por el tenor junto a diferentes voces femeninas, adquirió un nuevo matiz al entrelazarse con la frescura de la artista.

En redes sociales son muchas las comparaciones con la cantante española Marta Sánchez ,quien interpreta el tema originalmente y las opiniones sobre su presentación son diversas.

La programación de ‘Grace for the world’ incluyó también a Pharrell Williams, acompañado por el coro gospel Voices of Fire; a John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims y la cantante africana Angélique Kidjo.

Lee también: Plaza San Pedro del Vaticano a reventar: Fanáticos esperan inédito concierto para ver a Karol G 

Noticia al Día/Con información de El Colombiano

