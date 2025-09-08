Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Kate Middleton reaparece y desplaza al príncipe Harry en su regreso a Londres

Kate Middleton hizo una aparición inesperada junto al príncipe Guillermo, justo cuando el duque de Sussex llegaba a Londres para…

Por Pasante1

Kate Middleton reaparece y desplaza al príncipe Harry en su regreso a Londres
Kate Middleton hizo una aparición inesperada junto al príncipe Guillermo, justo cuando el duque de Sussex llegaba a Londres para rendir homenaje a Isabel II en el tercer aniversario de su fallecimiento.

Mientras el príncipe Harry se desplazaba a Windsor, donde residen los príncipes de Gales, Guillermo y Kate visitaron la Federación Nacional del Instituto de la Mujer en Sunningdale, una organización con la que la reina tuvo un fuerte vínculo durante ocho décadas.

La elección de este acto no solo fue simbólica, sino también estratégica, ya que resaltó la conexión de la realeza con la causa del empoderamiento femenino. Isabel II, quien se unió a la organización en 1943, fue una defensora activa de sus iniciativas.

Mientras tanto, el príncipe Harry, que asistirá a los WellChild Awards más tarde en el día, realizó una primera parada en el Castillo de Windsor para rendir tributo a su abuela. Su regreso al Reino Unido, aunque significativo, quedó opacado por la presencia de Kate y Guillermo, quienes se aseguraron de mantener su agenda visible y alejada de la atención que atraía Harry.

A medida que el duque de Sussex se prepara para entregar el premio al “Niño Inspirador” y participar en una recepción privada, su visita se convierte en un recordatorio de su compromiso con causas benéficas, a pesar de su nueva vida en Estados Unidos. Sin duda, una jornada marcada por la historia familiar y el legado de Isabel II.

Leila González/ Pasante

Noticia al Día

