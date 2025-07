Kate Middleton recurriría a un régimen curativo secreto tras su lucha contra el cáncer

Se dice que Kate Middleton es una fuerza silenciosa tras las puertas de palacio, ya que sigue manteniéndose ocupada y dando prioridad a su salud tras saltarse la Royal Ascot.

«La princesa Catalina se ha estado recuperando entre bastidores», dijo el experto real Neil Sean a Fox News Digital. «Esto incluye la vuelta al ballet con su hija la princesa Charlotte, un regreso masivo a los paseos diarios por la naturaleza, así como [seguir con] su afición a la fotografía».

«Una excelente fuente me dijo que vive el momento y no tiene tiempo para dramas… ni para familiares difíciles», afirmó Sean . «Asistió a Trooping of the Colour y a la Orden de la Jarretera, pero le pareció demasiado asistir a Royal Ascot. Se sentía agotada. Es normal… en cuanto a su regreso tras el cáncer».

«Una cosa que también hace todos los días y que ella describe como la mejor terapia que conoce es volver a tocar el piano», añadió Sean .

Fox News Digital se puso en contacto con el Palacio de Kensington para pedirle comentarios.

El pasado 18 de junio, la Princesa de Gales canceló en el último momento su aparición en el Royal Ascot. Aunque se dijo que la madre de tres hijos estaba decepcionada por no estar allí, sigue intentando encontrar el equilibrio adecuado en su regreso a los compromisos públicos tras su tratamiento contra el cáncer.

Aunque algunos observadores de la realeza estaban preocupados por la recuperación de esta mujer de 43 años, una fuente dijo Sean que se está dedicando a sus aficiones favoritas y recibiendo apoyo de otros miembros de la realeza. También está cumpliendo sus obligaciones reales a su propio ritmo.

«Entre bastidores, la Princesa de Gales continúa con diversas charlas de Zoom con sus organizaciones benéficas… y ocupándose de una increíble cantidad de correspondencia procedente de todo el mundo. Pero como ella misma ha señalado, son las cosas sencillas de la vida las que realmente han dado un giro a su vida.»

«Una fuente me dice que uno de sus grandes consuelos es tener una amistad muy estrecha entre ella y su hija, la princesa Charlotte», compartió Sean .

«El año pasado, hicieron una visita privada al ballet Sadler’s Wells, que ha [despertado] el interés de Charlottepor el mundo de la danza, algo que la propia Catherine compartía cuando era más joven».

Noticia al Día