Katherine Contreras pide ayuda para cambiar el marcapaso que la mantiene con vida

La señora Katherine Contreras, de 45 años de edad, recurre a la buena voluntad de las personas que deseen colaborar para juntar el dinero necesario y poder ser intervenida quirúrgicamente, pues es portadora de marcapaso desde hace 20 años.

La operación para hacerle el cambio de generador, del cual es dependiente al 100 por ciento, tiene un costo aproximado de 5 mil dólares y no cuenta con los recursos para poder costearla.

"Recurrimos a la ayuda económica que pueda realizar para lograr el mencionado cambio y continuar con mi vida, una oración también cuenta", precisó.

Quedan a disposición las siguientes cuentas para quienes deseen hacer aportes monetarios:

PAGO MÓVIL : BNC. A nombre de Katherine Contreras. C:I: 14.525.453. Teléfono: 0414-6616992

: BNC. A nombre de Katherine Contreras. C:I: 14.525.453. Teléfono: 0414-6616992 ZELLE: [email protected]. A nombre de Alexander Ferrer. IMPORTANTE: No colocar concepto

Foto: Cortesía

