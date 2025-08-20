Kerlys Montilla levanta el oro para Venezuela en los Panamericanos Junior

La halterofilia venezolana celebró un nuevo capítulo dorado gracias a la destacada actuación de Kerlys Montilla, quien se alzó con la medalla de oro en la división de 53 kilogramos durante los Juegos Panamericanos Junior, realizados en la ciudad de Asunción.

Con una ejecución técnica impecable, Montilla logró levantar 81 kg en arranque y 102 kg en envión, para un total de 183 kg, superando a sus rivales y asegurando el primer lugar.

Este triunfo representa no solo el primer oro para Venezuela en halterofilia en esta edición, sino también la tercera para la nación en tierra guaraní y la clasificación de la pesista criolla a Lima 2027.

Noticia al Día