Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Kevin Costner vuelve a encontrar el amor: su novia sorprende por el parecido con su exesposa

Por Pasante1

Kevin Costner, el aclamado actor de 70 años, volvió a ser objeto de atención mediática tras iniciar una nueva relación con Kelly Noonan Gores, una directora de cine de 46 años.

Lo que llamó la atención de muchos es la notable semejanza física entre Kelly y Christine Baumgartner, la exesposa de Costner. Ambas mujeres comparten rasgos faciales similares y son rubias, además de tener una diferencia de edad de aproximadamente veinte años con el actor.

Los rumores tras el parecido de las damas

Los rumores sobre esta nueva pareja comenzaron a circular después de que se les viera en el festival JAS Labor Day Experience en Snowmass Village, cerca de Aspen, el fin de semana pasado.

Según una fuente cercana, Costner se siente feliz nuevamente y busca mantener su relación con Kelly en un perfil bajo, tras el tumultuoso proceso de divorcio que tuvo con Baumgartner, finalizado en febrero de 2024.

La relación entre Costner y Noonan Gores parece estar cimentada en intereses comunes, como el amor por los deportes y las actividades al aire libre. La nueva pareja disfruta de paseos con perros y, según los informes, a Kelly le gusta surfear, algo que también atrae a Costner. Además, Kelly es madre de hijos pequeños, lo cual son bien recibido por el actor, quien valora la tranquilidad que ella aporta a su vida.

El divorcio del actor Kevin Costner

El divorcio de Costner y Baumgartner fue bastante mediático, con disputas legales sobre la manutención infantil y la vivienda familiar. Finalmente, Costner se vio obligado a pagar 63.209 dólares mensuales en concepto de pensión alimenticia, una cifra considerablemente menor a los 248.000 dólares que Baumgartner había solicitado inicialmente. Tras la separación, Baumgartner ha seguido adelante y está comprometida con el financiero Josh Connor.

Mientras tanto, Kelly Noonan Gores también enfrenta sus propios desafíos personales, habiendo atravesado un doloroso divorcio con el empresario Alec Gores. A pesar de lo reciente de su relación con Costner, ella lo considera “una persona maravillosa e interesante”.

Ambos, Costner y Gores, parecen estar buscando nuevos comienzos en sus vidas, mientras las circunstancias familiares del actor continúan siendo un tema de interés en los medios. Recientemente, se encontraron con Baumgartner en la graduación de su hijo Cayden, aunque la interacción entre ellos fue mínima, reflejando el final de su historia juntos.

Noticia Al Día/ Pasante/Leila González

