Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

Tras revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al Estatus de Protección Temporal (TPS) y que es necesario cancelar la designación de Venezuela al TPS de 2023, ya que es contrario al interés nacional.

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó la cancelación con efecto inmediato.

Los beneficiarios del TPS que recibieron un Documento de Autorización de Empleo el 5 de febrero de 2025 o antes, con fecha de vencimiento de la tarjeta el 2 de octubre de 2026, conservarán la autorización de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026.

Secretaria de Seguridad Nacional