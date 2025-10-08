Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó la cancelación con efecto inmediato

Por Christian Coronel

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS
10/09/2025 September 10, 2025, Antwerp, Belgium: United States Homeland Security Secretary Kristi Noem pictured during a working visit to the 'Port of Antwerp-Bruges' harbor of United States Homeland Security Secretary Noem, Wednesday 10 September 2025 in Antwerp. POLITICA Europa Press/Contacto/Dirk Waem
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al Estatus de Protección Temporal (TPS) y que es necesario cancelar la designación de Venezuela al TPS de 2023, ya que es contrario al interés nacional.

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó la cancelación con efecto inmediato.

Los beneficiarios del TPS que recibieron un Documento de Autorización de Empleo el 5 de febrero de 2025 o antes, con fecha de vencimiento de la tarjeta el 2 de octubre de 2026, conservarán la autorización de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026.

Secretaria de Seguridad Nacional

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

El Seguro de Sabaneta: ¡A recoger la cédula!

El Seguro de Sabaneta: ¡A recoger la cédula!

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cristiano Ronaldo multimillonario

Se convierte en el primer futbolista en alcanzar esta estratosférica suma de beneficios,

Al Dia

Gobernador Luis Caldera reinaugura cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo

Cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo fueron reinaguradas para su efectiva atención hacia todos los zulianos. Este importante avance…
Cultura

Proyectarán el documental "Túneles de Maracaibo" en la sala baja del Teatro Baralt este jueves 9-Oct

La entrada será completamente gratuita y además de la muestra del documental, también se realizará un conversatorio que contará con la participación especial del historiador, escritor y antropólogo Alexis Fernández, el cineasta y productor Augusto Pradelly, el busca tesoros templario Julio de Vito y el historiador Gregorio González, quienes nutrirán la actividad con sus relatos.

Al Dia

Innovaciones Científicas serán expuestas en el Congreso del Octogésimo Aniversario del Colegio de Médicos del Estado Zulia

El congreso contará con la participación de 24 sociedades científicas, cada una representada por su capítulo zuliano, quienes coordinarán los simposios especializados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025