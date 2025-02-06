La actriz trans Karla Sofía Gascón no irá a los Premios Goya para evitar que siga la polémica por sus mensajes "racistas y homófobos"

La actriz trans Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘Emilia Pérez’, no acudirá a la gala de los Goya, los premios del cine español, a celebrarse el próximo sábado, para evitar que continúe la polémica en torno a unos textos de tintes racistas y homófobos que publicó hace años en su cuenta de X.

Fuentes de la producción de ‘Emilia Pérez’, cinta nominada a Mejor Película Europea en los Goya, indicaron a EFE que esta decisión se tomó después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña, en las que se acordó que no vaya a la gala que tendrá lugar en la ciudad de Granada (sur).

El objetivo, añaden las fuentes, es empezar a atajar una controversia que amenaza con acabar con las opciones de ‘Emilia Pérez’ en los Óscar. Es la película con más nominaciones este año, entre ellas la de Gascón para Mejor Actriz o la nominación al Oscar a mejor película internacional.

Y que amenaza con perjudicar la trayectoria en taquillas de todo el mundo del musical ambientado en México dirigido por el francés Jacques Audiard.

Había expectación por la presencia o ausencia en los Goya de Karla Sofía Gascón tras ser nominada al Óscar por su papel protagonista en ‘Emilia Pérez’, la historia de un violento narco que decide transicionar de género para encontrarse consigo misma.

Se disculpó y cerró su cuenta en X

La expectación aumentó después de que trascendiera que hace años publicó en su cuenta de X, unos comentarios ofensivos, de tintes homófobos y racistas. Gascón publicó un comunicado disculpándose y canceló su cuenta en la red social.

Pero también ha concedido entrevistas y ha hecho declaraciones en las que, entre otras cuestiones, denuncia haber sido víctima de la "cultura de la cancelación".

La polémica no ha parado de crecer por ello y en la producción, insisten las fuentes, comienzan a temer que ‘Emilia Pérez’ quede perjudicada en sus opciones de premios y recaudación.

