La actriz venezolana María Gabriela Faría se destaca en el nuevo tráiler de ‘Superman: Legacy’

DC Comics lanzó este miércoles, un nuevo tráiler de ‘Superman: Legacy’, la esperada película del icónico héroe de Krypton. En este adelanto, se presenta por primera vez a la talentosa actriz venezolana María Gabriela de Faría en el papel de Ángela Spica, la formidable supervillana conocida como ‘La Ingeniera’.

En el tráiler, se puede ver a De Faría luciendo un traje gris oscuro, que evoca fielmente la estética del personaje en los cómics. En una escena impactante, se la muestra aliada con Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, y desatando su poder al atacar a Krypto, el superperro del héroe, que proviene de otro mundo y ha sido criado en la Tierra.

Pero su presencia no se limita a esa escena. Más adelante en el metraje, se enfrenta en una intensa batalla contra Superman en lo que parece ser un campo de béisbol.

Clark Kent y Lois Lane

El primer tráiler de la película se reveló el 19 de diciembre pasado y no ofreció detalles sobre el papel de De Faría en ese momento.

Además, este nuevo avance proporciona una visión más clara de la relación entre Clark Kent y la periodista Lois Lane, con quien mantiene un romance. También se muestra cómo “el hijo de Krypton” se enfrenta a diversos villanos, mientras surgen tensiones con un sector de la sociedad que cuestiona su presencia.

“Superman: Legacy” llegará a los cines el próximo 11 de julio, con David Corenswet en el papel del ‘Hombre de Acero’.

