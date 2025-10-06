La advertencia de la Secretaria de Seguridad de EEUU a la NFL por elegir a Bad Bunny para el Super Bowl: "No podrán dormir"

La designación del artista puertorriqueño Bad Bunny para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se disputará el 8 de febrero del año próximo en el Estadio Levi’s de Santa Clara, California, ha generado una fuerte polémica y el repudio de altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos.

El rechazo se centra en la postura del artista contra las deportaciones de migrantes, lo que ha provocado una amenaza directa de operativos migratorios durante el evento.

Advertencias del DHS sobre la Presencia de ICE



La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y uno de sus asesores clave, Corey Lewandowski, criticaron la elección de Bad Bunny por parte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y advirtieron sobre la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el partido.

Días después de la designación del artista, Corey Lewandowski —asesor del Departamento y exjefe de campaña de Donald Trump en 2016—, criticó duramente al cantante, calificando como una "vergüenza" que se eligiera a alguien que "parece odiar tanto a Estados Unidos". Lewandowski fue el primero en advertir sobre la operación de ICE:

"No hay ningún lugar en este país que proporcione refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos. Así que tengan en cuenta que esa es una situación muy real bajo esta Administración", manifestó.

Kristi Noem Refuerza la Amenaza y Critica a la NFL



Posteriormente, la secretaria Kristi Noem reforzó la advertencia, criticando a los dirigentes de la NFL por su elección:

"Ellos apestan, vamos a ganar, Dios nos bendecirá y vamos a estar de pie y orgullosos de nosotros al final del día. No podrán dormir por las noches", sostuvo la funcionaria el pasado viernes en el pódcast ‘The Benny Show’.

Además, confirmó que los agentes del ICE estarán "por todos lados" y restringió la invitación al evento en términos de ciudadanía:

"Vamos a hacer cumplir la ley, así que la gente no debería ir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que aman este país", agregó Noem. "Tengo la responsabilidad de hacer que todos los que vayan al Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse".

El Origen de la Controversia

La arremetida contra el artista puertorriqueño es una respuesta a su conocido rechazo a ofrecer conciertos en Estados Unidos durante su gira mundial, como un acto de repudio a las deportaciones de migrantes. El propio Bad Bunny reconoció en una entrevista la razón de su decisión:

"El problema de que el ICE podría estar fuera [del concierto]. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", reconoció.

Noticia al Día/RT