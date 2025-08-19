La Agrupación Actoral TEA presenta "La Posadera" en el Teatro Bellas Artes

El Centro Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, junto con la Agrupación Residente Actoral TEA, les invita a disfrutar de esta obra el viernes 29 de agosto a las 7:00 p.m. en el Teatro Bellas Artes.
"La Posadera" es una joya de la dramaturgia del siglo XVIII, que nos transporta a la Florencia del siglo XVIII a través de la genialidad de Carlo Goldoni, con una adaptación moderna de Ronald Millán y producido por
Gaudy Alarcón e Isaías Villavicencio. Más que una comedia, esta obra es una declaración de independencia en formato teatral. Su protagonista, Mirandolina, desafía las convenciones sociales con ingenio y picardía, enfrentándose a nobles y caballeros en una posada donde se entrelazan enredos, juegos de poder y humor inteligente.
Sobre la obra
Inspirada en la genialidad de Carlo Goldoni, esta comedia nos sumerge en la Florencia del siglo XVIII, donde la astuta posadera Mirandolina manipula con ingenio a sus pretendientes nobles y caballeros.
Con un humor picante y personajes memorables, la obra aborda temas universales como el amor, el poder y la libertad individual, invitándonos a reflexionar y cuestionar las normas sociales.
Con un elenco de lujo y producción de primer nivel, la puesta en escena cuenta con ocho talentosos actores, bajo la dirección de Ronald Millán, en una propuesta que combina la riqueza del teatro clásico con una visión contemporánea. La obra promete una experiencia teatral impactante, llena de risas, historia y reflexión, en un montaje de alto nivel visual y emocional.
Ficha artística
- Dirección General: Ronald Millán
- Dirección Vocal Actoral: Karla Albornoz
- Dirección Musical: Rosvel González
- Producción General: Actoral TEA y Centro Bellas Artes de Maracaibo
- Asistentes de Producción: Isaías Villavicencio, Gaudy Alarcón, Fabiana
Monsalve
- Elenco: 8 talentosos actores y actrices que darán vida a una trama
vibrante, ágil y llena de encanto
🎭 Detalles del evento
🗓 Fecha: viernes 29 de agosto de 2025
🕖 Hora: 7:00 p.m.
🎟 Público recomendado: mayores de 14 años, ideal para quienes disfrutan del teatro de época y la comedia clásica
Esta obra es a beneficio del Teatro, entradas a la venta en las taquillas del
Teatro, para mayor información +58 424 6141273
¡No te pierdas esta oportunidad de vivir una velada llena de historia, humor y reflexión en el corazón de Maracaibo!
Noticia al Día/Nota de prensa