La ALBA llama a un "diálogo sincero" en Bolivia para evitar una escalada del conflicto

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) hizo un llamado este lunes a un "diálogo sincero" en Bolivia en pro de la "prosperidad y tranquilidad" y para evitar una escalada del conflicto, exacerbado tras el ataque armado contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) el domingo.

En un comunicado, la alianza -de la que forma parte el país andino- dice seguir "con atención" la situación en Bolivia, y expresó su "más profunda preocupación" por la denuncia de Morales, a la vez que repudió "todo acto de violencia".

La ALBA -dirigida por el chavista y excanciller venezolano Jorge Arreaza- insta a "las partes en Bolivia a sentarse y unir sus fortalezas y capacidades en beneficio de los bolivianos", a través de un "diálogo sincero" que "evite que escale un conflicto" que, a su juicio, es "inducido, muy probablemente, por terceros actores enemigos de la paz y la soberanía" de los pueblos.

"Los países miembros de la alianza bolivariana llaman nuevamente al reencuentro necesario, a evitar medidas que perjudiquen a la población", expresó la organización, integrada también por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

Morales denunció que el domingo el vehículo donde se transportaba recibió 14 impactos de bala y que su chófer resultó herido en la cabeza.

El también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), quien en septiembre aseguró en una entrevista a EFE que el Gobierno tenía cuatro planes para evitar que sea candidato presidencial -entre estos, "matarlo"-, acusó al presidente boliviano, Luis Arce, del presunto atentado.

Este lunes, el exmandatario pidió a Arce que destituya y procese a dos ministros a los que acusa de intentar "matarlo" en el ataque, entre ellos, el de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, quien, por su parte, acusó hoy a Morales de disparar con un arma de fuego a varios policías y de herir a uno cuando realizaban un control rutinario antidrogas el domingo.

Del Castillo calificó de “mentiroso” al exmandatario e indicó que el chófer de Morales no quiso parar ante la orden de los agentes y aumentó la velocidad.

Noticia al Día / EFE