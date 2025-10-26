"La alegría y la fe se desbordan en Venezuela": Maduro conmemora el natalicio de San José Gregorio Hernández

Con motivo del natalicio de San José Gregorio Hernández, el presidente Nicolás Maduro compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, celebrando esta significativa fecha con palabras de fe y gratitud.

"Hoy, la alegría y la fe se desbordan en Venezuela y más allá, al conmemorar el nacimiento de nuestro Santo Dr. José Gregorio Hernández. Su canonización, que celebramos con júbilo, establece un pacto de amor entre Dios y el pueblo, un milagro por el que siempre agradeceremos al papa Francisco", expresó el mandatario.

Maduro resaltó la figura del santo como un modelo de armonía entre la espiritualidad y el conocimiento científico. "En Venezuela y América Latina, él fue el pionero de la medicina social: un ejemplo de escuchar, atender, amar y sanar al humilde y al necesitado", afirmó.

En su mensaje, el presidente también enfatizó el papel protector de San José Gregorio Hernández en tiempos difíciles para el país, señalando que su mensaje y su sonrisa de esperanza continúan bendiciendo al pueblo venezolano.

El jefe de estado reafirmó su fe en los dones espirituales y curativos del santo, haciendo un llamado a la oración colectiva para que su luz y sabiduría acompañen a la nación. "¡Sigamos su ejemplo de convertir la fe en una obra permanente de amor!", exhortó.

Finalmente, pidió que el poder del santo, "que es el poder de Dios", sane los cuerpos y proteja al pueblo, guiando a Venezuela hacia un camino de paz, vida y prosperidad.

Noticia al Día