Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

Hoy, la arepa se confirma como la receta más consultada por los habitantes de Maracaibo. Fácil de preparar y versátil,…

Por Haroldo Manzanilla

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hoy, la arepa se confirma como la receta más consultada por los habitantes de Maracaibo. Fácil de preparar y versátil, este plato tradicional sigue conquistando paladares y pantallas.

Según los datos de búsquedas digitales, la receta de la arepa de maíz venezolano lidera las tendencias. La preparación tradicional incluye harina de maíz precocida, agua y sal, amasados hasta formar una masa homogénea que luego se cocina en budare o sartén hasta dorar por ambos lados. La arepa puede servirse sola o rellena con queso, carne mechada, jamón o verduras, según el gusto de cada familia.

Valor cultural

Para los zulianos, la arepa no es solo un alimento: representa identidad, historia y hogar. Su popularidad refleja el orgullo por la gastronomía local y la importancia de mantener vivas las tradiciones culinarias en la vida cotidiana.

Cómo prepararla

  1. Mezclar la harina de maíz precocida con agua tibia y sal.
  2. Formar bolas de masa y aplanarlas al grosor deseado.
  3. Cocinar en budare o sartén, volteando hasta que estén doradas.
  4. Rellenar al gusto o acompañar con ingredientes tradicionales.

El auge de la receta en búsquedas demuestra cómo un plato sencillo puede fortalecer la identidad cultural y fomentar el consumo de productos locales, en especial el maíz. Además, su facilidad de preparación la convierte en una opción práctica y económica para los hogares marabinos.

La arepa continúa siendo un símbolo de la tradición zuliana. Que hoy sea la receta más consultada confirma que, más allá de la modernidad y las tendencias, los sabores de casa siguen ocupando el primer lugar en la mesa y en la memoria de los zulianos.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

Hoy, la arepa se confirma como la receta más consultada por los habitantes de Maracaibo. Fácil de preparar y versátil,…
Al Dia

Poncho en modo tóxico

Una fotografía en la que aparecen el reconocido juglar del vallenato Poncho Zuleta y la creadora de contenido y cantante…
Al Dia

Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.
Zulia

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Parrandón Navideño del Centro Comercial Montielco es el inicio oficial de la temporada en el edificio, invitando a la comunidad a reunirse y celebrar la diversidad y alegría que caracteriza a la Navidad zuliana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025