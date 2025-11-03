La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

Hoy, la arepa se confirma como la receta más consultada por los habitantes de Maracaibo. Fácil de preparar y versátil, este plato tradicional sigue conquistando paladares y pantallas.

Según los datos de búsquedas digitales, la receta de la arepa de maíz venezolano lidera las tendencias. La preparación tradicional incluye harina de maíz precocida, agua y sal, amasados hasta formar una masa homogénea que luego se cocina en budare o sartén hasta dorar por ambos lados. La arepa puede servirse sola o rellena con queso, carne mechada, jamón o verduras, según el gusto de cada familia.

Valor cultural

Para los zulianos, la arepa no es solo un alimento: representa identidad, historia y hogar. Su popularidad refleja el orgullo por la gastronomía local y la importancia de mantener vivas las tradiciones culinarias en la vida cotidiana.

Cómo prepararla

Mezclar la harina de maíz precocida con agua tibia y sal. Formar bolas de masa y aplanarlas al grosor deseado. Cocinar en budare o sartén, volteando hasta que estén doradas. Rellenar al gusto o acompañar con ingredientes tradicionales.

El auge de la receta en búsquedas demuestra cómo un plato sencillo puede fortalecer la identidad cultural y fomentar el consumo de productos locales, en especial el maíz. Además, su facilidad de preparación la convierte en una opción práctica y económica para los hogares marabinos.

La arepa continúa siendo un símbolo de la tradición zuliana. Que hoy sea la receta más consultada confirma que, más allá de la modernidad y las tendencias, los sabores de casa siguen ocupando el primer lugar en la mesa y en la memoria de los zulianos.

Noticia al Día