Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

La arepa venezolana y el pan de chicharrón peruano medirán fuerzas en la Gran Final del Mundial de Desayunos

La Reina Pepiada sigue avanzando en la competencia mundial de los mejores desayunos

Por Daniel García

La arepa venezolana y el pan de chicharrón peruano medirán fuerzas en la Gran Final del Mundial de Desayunos
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con más de 28.424.000 votos acumulados en la etapa semifinal, el streamer español Ibai Llanos anunció los finalistas del Mundial de Desayunos, competencia digital que ha movilizado a millones de usuarios en redes sociales para elegir el desayuno más representativo internacional.

En una de las contiendas más reñidas del torneo, la arepa venezolana superó a las tradicionales salteñas bolivianas, asegurando su pase a la gran final. Por su parte, el pan con chicharrón peruano venció a la marraqueta chilena, en una de las votaciones que ha roto récord de participación.

La competencia, que se desarrolla a través de votaciones en TikTok, Instagram y YouTube Shorts, ha sido celebrada como una muestra de identidad cultural y orgullo gastronómico en cada nación, donde Venezuela, encabezada por la emblemática arepa reina pepiada, recibió un respaldo masivo tanto dentro como fuera del país.

Llanos invitó a sus seguidores a estar atentos a la encuesta que publicará en sus redes sociales, con la cual dará inicio a la consulta para la Gran Final, prevista para este lunes 8 de septiembre.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (25%, 440 Votos)
  • Neguito Borjas (22%, 373 Votos)
  • Astolfo Romero (16%, 285 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 249 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 95 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 81 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (4%, 64 Votos)
  • Danelo Badell (2%, 41 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 36 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 32 Votos)
  • Simón García (2%, 32 Votos)

Votantes totales: 1.728

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela:

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela: "Estamos muy felices"

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Noticias Relacionadas

Al Dia

Inició el Estadal Juvenil de Boxeo en Maracaibo

Nueve combates dieron inicio a la competencia boxística juvenil zuliana
Al Dia

Eugenio Suárez conecta dos jonrones y queda a cinco de los 50 en paliza sobre Bravos

El criollo llega a 45 jonrones en la presente temporada de MLB
Sucesos

Choque entre carro y un motorizado dejó dos heridos en Cabimas

El hecho ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana en la intersección de la carretera K con la avenida 42, en la parroquia Jorge Hernández de la referida localidad.

Economía

Cavecol: Urge acuerdo para tramitar documento de circulación para transportistas colombo-venezolanos

El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russián, espera que haya condiciones equitativas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025