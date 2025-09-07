La arepa venezolana y el pan de chicharrón peruano medirán fuerzas en la Gran Final del Mundial de Desayunos

Con más de 28.424.000 votos acumulados en la etapa semifinal, el streamer español Ibai Llanos anunció los finalistas del Mundial de Desayunos, competencia digital que ha movilizado a millones de usuarios en redes sociales para elegir el desayuno más representativo internacional.

En una de las contiendas más reñidas del torneo, la arepa venezolana superó a las tradicionales salteñas bolivianas, asegurando su pase a la gran final. Por su parte, el pan con chicharrón peruano venció a la marraqueta chilena, en una de las votaciones que ha roto récord de participación.

La competencia, que se desarrolla a través de votaciones en TikTok, Instagram y YouTube Shorts, ha sido celebrada como una muestra de identidad cultural y orgullo gastronómico en cada nación, donde Venezuela, encabezada por la emblemática arepa reina pepiada, recibió un respaldo masivo tanto dentro como fuera del país.

Llanos invitó a sus seguidores a estar atentos a la encuesta que publicará en sus redes sociales, con la cual dará inicio a la consulta para la Gran Final, prevista para este lunes 8 de septiembre.