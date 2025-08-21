Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

La artista Katherine Sotillo puso a Mario Bros a saltar entre los paisajes de Venezuela

Katherine Sotillo es una talentosa artista plástica venezolana, reconocida por su singular estilo y su capacidad para transmitir emociones a…

Por Haroldo Manzanilla

La artista Katherine Sotillo puso a Mario Bros a saltar entre los paisajes de Venezuela
Katherine Sotillo es una talentosa artista plástica venezolana, reconocida por su singular estilo y su capacidad para transmitir emociones a través de sus obras. Desde una edad temprana, Katherine mostró un profundo interés por el arte, lo que la llevó a explorar diversas técnicas y materiales que le permitieran expresar su visión del mundo.

Su trabajo abarca una variedad de disciplinas, incluyendo la pintura, la escultura y el arte digital, lo que refleja su versatilidad y creatividad. A menudo, sus obras están inspiradas en la rica cultura y paisajes de Venezuela, así como en experiencias personales que resuenan con el espectador. A través de colores vibrantes y formas dinámicas, Katherine logra capturar la esencias.

Además de su labor como artista, Katherine también se dedica a la enseñanza del arte, compartiendo su pasión y conocimientos con las nuevas generaciones, fomentando así un amor por la creatividad y la autoexpresión.

Su legado artístico sigue creciendo, dejando una huella significativa en el panorama del arte contemporáneo.

Unas de sus obras mas conocidas son: El Ávila Bros, el Ávila Nigth Bros, el Ávila Cruz Bro, Caracas Simpson, Colonia Tovar Bros, Caracas Cruz Bros, entre otras artes mas. Se ha dedicado ha recrear el mundo enteró en un mundo colorido y lleno de creatividad, incluyendo diversos estilos de porta vasos de la misma.

Franyer García/Pasante

Noticia al Día

