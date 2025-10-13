‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Nedward Andrade, párroco rector de la Basílica de Chiquinquirá, anunció este lunes 13 de octubre, la programación de las Fiestas Patronales 2025, en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en una rueda de prensa que realizó en la Basílica, la cual estrenó nuevo sonido.

El programa religioso de la Feria de la Chinita 2025 incluye actos culturales y musicales desde el 16 de octubre hasta el 7 de diciembre. ‎Se rendirá homenaje a los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, informpo hoy en rueda de prensa celebrada en la Basílica de Chiquinquirá, el presbítero Nedward Andrade.

Bajo el lema "Con Chiquinquirá adoremos a Jesús fuente de toda santidad”, la parroquia San Juan de Dios, anunció la programación oficial de las tradicionales Fiestas Patronales de la Patrona que este año celebran 316 años de devoción.

El programa religioso de la Feria de la Chinita 2025 incluye la tradicional misa solemne el 18 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la procesión parroquial el 23 de noviembre.

Homenaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Las fiestas estarán dedicadas a rendir homenaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, símbolos de la fe y santidad venezolana.

‎El programa iniciará el 16 de octubre con la bendición y develación de los mantos de la Virgen, seguido el 18 de octubre por la juramentación y presentación del nuevo ideario de los Servidores de María, y la Vigilia de Santidad, en preparación para la canonización de los nuevos santos venezolanos.

‎El 25 de octubre se realizará la tradicional Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, uno de los momentos más esperados por los fieles. Posteriormente, el 6 de noviembre se celebrará el Canastón, mientras que el 8 de noviembre tendrá lugar el Día del Gaitero, con sorpresas y presentaciones musicales en la Plazoleta de la Basílica.

‎El homenaje a la Chinita de las bandas marchantes se efectuará el 14 de noviembre, seguido por las Mañanitas de la Virgen el 17 víspera de la Solemnidad de Nuestra Señora de Chiquinquirá el 18 de noviembre.

Para el el 22 de noviembre se celebrará la ceremonia arquidiocesana de la canonización, acompañada de matrimonios colectivos, y el cierre será el 7 de diciembre con la tradicional Aurora Chiquinquireña, que marcará el fin de las festividades.

Fotos y videos: Franyer García