La bella Arami Bareiro y su contundente lucha contra el dengue

La modelo Arami Bareiro Arréllaga ha generado gran interés en redes sociales tras revelar que, además del modelaje, desempeña un cargo en la función pública, específicamente en la lucha contra el dengue.

Bareiro es funcionaria del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) (Paraguay) y recientemente compartió en sus redes sociales una imagen en la que se le ve limpiando terrenos baldíos, lo que llamó la atención de sus seguidores.

En declaraciones al medio Extra, la modelo explicó que lleva cinco años trabajando en SENEPA mientras desarrolla su carrera en el modelaje. “Podría decirse que tengo una doble vida (risas). Y la verdad que cuesta, pero me gusta hacer las dos cosas, me gusta mi trabajo y el modelaje. Hay ocasiones en que sin descansar casi nada me voy a trabajar”, afirmó.

Bareiro también comentó que su doble faceta la ha convertido en blanco de rumores, pero aseguró que obtuvo su puesto sin influencias y que cumple con sus responsabilidades. “Siempre hay chismes, pero no tengo ‘padrino’ ni soy planillera”, puntualizó.

