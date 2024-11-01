Martes 19 de agosto de 2025
La bomba sexy de la TV que se robó el corazoncito de Alejandro Sanz

El mundo del espectáculo se ha sorprendido con una de las parejas más comentadas del momento: la actriz española Candela…

Por Noticia al Dia

La bomba sexy de la TV que se robó el corazoncito de Alejandro Sanz
El mundo del espectáculo se ha sorprendido con una de las parejas más comentadas del momento: la actriz española Candela Márquez y el reconocido cantante Alejandro Sanz. La noticia del romance entre ambos ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y ha capturado la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca los detalles de esta relación.

Candela Márquez, conocida por su participación en telenovelas y series en México y España, ha mostrado en varias entrevistas su carácter auténtico y alegre, lo que, aparentemente, habría sido uno de los atractivos para Alejandro Sanz. El intérprete de éxitos como Corazón Partío y Amiga Mía se ha caracterizado siempre por mantener su vida privada en un ámbito discreto. Sin embargo, la relación con Márquez parece haber cambiado esta dinámica, y tanto la actriz como el cantante han compartido pequeños gestos en sus redes sociales que han dado mucho de qué hablar.

Ambos fueron vistos recientemente en Madrid, donde compartieron una cena en un restaurante que frecuentan celebridades españolas. Las miradas cómplices y las muestras de cariño entre ellos no pasaron desapercibidas para los fanáticos y medios de comunicación presentes, quienes rápidamente capturaron imágenes de la pareja. Este avistamiento ha desatado una serie de comentarios sobre la posible influencia positiva que este romance tendría en la vida personal de Sanz, quien en los últimos años ha atravesado algunos momentos difíciles.

Aunque aún no han emitido declaraciones oficiales sobre su relación, los allegados a la pareja señalan que su conexión es evidente y que el romance se encuentra en una fase inicial, pero muy estable. Según estos círculos cercanos, ambos comparten una gran pasión por el arte y la música, lo que ha consolidado su vínculo. Las reacciones de los seguidores de ambos han sido en su mayoría positivas, con muchos expresando su alegría por ver al artista español en una nueva relación que aparenta ser sana y feliz.

El noviazgo entre Candela Márquez y Alejandro Sanz podría dar paso a colaboraciones artísticas y eventos en los que ambos se presenten, fortaleciendo su presencia en el mundo del espectáculo. Por ahora, la pareja se mantiene enfocada en disfrutar cada momento y, según amigos en común, planean seguir manteniendo una relación discreta y alejada del escrutinio mediático en la medida de lo posible.

Con este romance, Candela Márquez y Alejandro Sanz se suman a la lista de parejas del entretenimiento que, aunque inesperadas, han logrado capturar el interés y cariño del público.

Noticia al Día

